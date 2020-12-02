Коронавирус 2 декабря: в Одесской области – более 1100 новых случаев

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 13 141 новый случай коронавируса. При этом выздоровели рекордное число человек – 13 882.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО Украины.

Больше всего заражений выявили в Киеве, Одесской, Киевской , Запорожской и Сумской областях.

В Одесской области – 1147 новых случаев. От коронавируса за сутки умерли 8 человек и 498 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 36 406 человек.

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