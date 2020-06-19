Коронавирус 19 июня: сколько человек заболели и вылечились в Одесской области

По состоянию на пятницу, 19 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 34 984 случая заболевания COVID-19.

Как сообщает СНБО Украины, за последние сутки выявили 921 новых случаев заболевания. Зарегистрировали 19 летальных случая. Вылечились 586 человек.

За весь период эпидемии в Украине 16 033 пациента выздоровели, 985 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировано 12 новых случаев заболевания. 29 человек выздоровели и никто не умер.

Напомним, что в Измаиле и Болградском районе Одесской области ужесточили карантин.

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