Коронавирус 18 января: официальные данные по Одесской области показывают спад заболеваемости

Коронавирус 16 января: в Одесской области плюс 325 больных за сутки По состоянию на утро субботы, 16 января 2021 года, в Украине выявили 7 729 новых случаев коронавируса. Всего на сегодня в стране 1 154 692 случаев COVID-19.

Таковы данные системы мониторинга СНБО.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь успешно одолели 9 792 украинца (всего с начала эпидемии таковых 857 183 человека), умерли 144 человека (всего 20 686). ПОДРОБНЕЕ