Коронавирус 18 января: официальные данные по Одесской области показывают спад заболеваемости

В Украине за прошедшие сутки, по данным на утро понедельника, 18 января, выявили 3034 новых случая коронавируса. Это минимальное количество заболевших с 28 сентября 2020 года, когда зафиксировали 2671 новый случай COVID-19.
Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.
В Одесской области за сутки зафиксировали 150 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 644 человека. Всего в регионе коронавирусом болеют 15 978 человек.
Ранее стало известно, кто в Украине получит вакцину от коронавируса в первую очередь.