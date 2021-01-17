Вакцинация от коронавируса: кто в Украине получит прививку в первую очередь?

Самые ожидаемые мировые события 2021 года Мы наконец смогли выдохнуть, проводив тяжелый 2020 год. Но расслабляться не время. Наступил год 2021-й. А его, между прочим, многие аналитики называют второй попыткой 2020 года. Но не переживайте. Речь о хорошем. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году отменились тысячи мероприятий в самых разных сферах и самого разного уровня. Их организаторы надеются провести в году наступившем. Также нас ждут и другие интересные и положительные события. Какие – расскажем в нашем материале. ПОДРОБНЕЕ

Новогодние ожидания: будем с вакциной, новыми дорогами и железными нервами 2020 год огорошил грозной пандемией, посадившей многих на «строгую диету» коронакризисом. «Добавила настроения» и аномальная засуха. Но все же в новогодние дни, наверное, даже отъявленные пессимисты надеются на лучшее и хоть немного верят в чудеса. Будут ли они добрыми в наступающем году Белого Металлического Быка – согласно восточному гороскопу, наделенного стальными нервами и железным характером? Судя по прогнозам экспертов, в будущем украинцам эти качества ох как пригодятся. ПОДРОБНЕЕ