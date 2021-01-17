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Вакцинация от коронавируса: кто в Украине получит прививку в первую очередь?

Вакцинация от коронавируса: кто в Украине получит прививку в первую очередь?

На первом этапе вакцинации от СOVID-19 будут вакцинированы 367 тыс. граждан, на втором – 2,5 млн. В первую очередь ее получат часть медиков, военные из Операции объединенных сил и старики в домах престарелых. 

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Об этом шла речь на онлайн-совещании парламентской фракции “Слуга народа” с министром здравоохранения Максимом Степановым, сообщил участник встречи Александр Качура в Телеграмме.

“Первый этап вакцинации – 367 тыс граждан: врачи, медики, дома престарелых, военные в зоне ООС. Второй этап – 2,5 млн граждан, старт, со слов Степанова, возможен в конце марта”, – написал Качура.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса Украина может получить в феврале.

При этом стал известны случаи подпольной вакцинации.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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