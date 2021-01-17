Вакцинация от коронавируса: кто в Украине получит прививку в первую очередь?

На первом этапе вакцинации от СOVID-19 будут вакцинированы 367 тыс. граждан, на втором – 2,5 млн. В первую очередь ее получат часть медиков, военные из Операции объединенных сил и старики в домах престарелых.
Об этом шла речь на онлайн-совещании парламентской фракции “Слуга народа” с министром здравоохранения Максимом Степановым, сообщил участник встречи Александр Качура в Телеграмме.
“Первый этап вакцинации – 367 тыс граждан: врачи, медики, дома престарелых, военные в зоне ООС. Второй этап – 2,5 млн граждан, старт, со слов Степанова, возможен в конце марта”, – написал Качура.
Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса Украина может получить в феврале.
При этом стал известны случаи подпольной вакцинации.