Коронавирус 18 июня: сколько человек заболели и вылечились в Одесской области

По состоянию четверг, 18 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 34 063 случая заболевания COVID-19.
Как сообщает СНБО Украины, за последние сутки выявили 829 новых случаев заболевания. Зарегистрировали 23 летальных случая. Вылечились 504 человека.
За весь период эпидемии в Украине 15 447 пациентов выздоровели, 966 человека умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировано 30 новых случаев заболевания. 55 человек выздоровели и никто не умер.
Напомним, с 18 июня в Болградском районе Одесской области ужесточили карантин.