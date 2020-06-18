Карантин ужесточат: в Бессарабии закроют рынки и отменят маршрутки

В Болградском районе Одесской области усилят карантин в связи со вспышкой коронавируса. Карантинные меры планируется усилить уже сегодня, 18 июня, сообщает сайт Болградской райгосадминистрации.

В частности, уже сегодня в Болградском районе запретят перевозки в пассажирских автобусах на внутрирайонных маршрутах и в городских маршрутках.

С понедельника, 22 июня, в районе запретят работу рынков, ТРЦ, заведений общепита, спортклубов, заведений культуры и бытового обслуживания. Исключение составят лишь объекты торговли продуктами питания, аптеки, садовые и ветеринарные магазины.

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля.

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