Коронавирус 18 августа: сколько человек заболели в Одесской области

По состоянию на вторник, 18 августа, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 94 436 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 1 616 новых случаев заболевания.
В Одесской области за сутки зарегистрировали 96 новых случаев заболевания. При этом за сутки в регионе от коронавируса один человек умер и 7 – выздоровели. На данный момент болеют 3 534 жителя Одесской области.
Напомним, Одесскую область поделили на разные карантинные зоны.