Коронавирус 16 сентября: в Одесской области высокая смертность

По состоянию на утро четверга, 16 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 347 новый случай коронавируса (COVID-19). По сравнению с предыдущим днем это на 14 случаев меньше.

Такие данные приводит Минздрав Украины.

Всего же, на сегодня, в Одесской области с начала пандемии стало известно о 147 136 случаях заражения COVID-19. И опять статистика сообщает нам о высокой смертности. Как и вчера, от последствий коронавируса скончались 16 жителей области. При этом выздоровело намного меньше, чем днем ранее – 47 человек (15 сентября сообщалось о 87 выздоровевших).

В целом в Украине на утро 16 сентября официально подтвердили 4640 новых случаев COVID-19 против 3332 днем ранее. Всего на сегодняшний день в стране 2 325 796 зараженных. За сутки умер 101 больной (вчера сообщалось о 93 умерших). Выздоровели 1499 украинцев.

Ранее глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гриневецкий настоятельно призвал учителей не медлить с вакцинацией от COVID-19.

Также “Одесская Жизнь” разбиралась в новых правилах карантина и объясняла, что такое разноцветные сертификаты и бонусы для вакцинированных.

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