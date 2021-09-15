Коронавирус 15 сентября: на Одесчине всплеск заболеваемости и смертности

По состоянию на утро среды, 15 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 361 новый случай коронавируса (COVID-19). По сравнению с предыдущим днем это на треть, или на 129 случаев больше.

Такие данные приводит Минздрав Украины.

Всего же, на сегодня, в Одесской области с начала пандемии стало известно о 147 136 случаях заражения COVID-19. Хуже всего заявленная смертность. Сообщается о 16 умерших от последствий коронавируса. При этом выздоровело намного меньше – всего 87 больных.

В целом в Украине на утро 15 сентября официально подтвердили 4640 новых случаев COVID-19 против 3332 днем ранее. Всего на сегодняшний день в стране 2 325 796 зараженных. За сутки умерли 93 человека (вчера сообщалось о 97 умерших). Выздоровели 1858 украинцев.

Ранее глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гриневецкий настоятельно призвал учителей не медлить с вакцинацией от COVID-19.

Также “Одесская Жизнь” разбиралась в новых правилах карантина и объясняла, что такое разноцветные сертификаты и бонусы для вакцинированных.

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