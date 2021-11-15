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Коронавирус 15 ноября: стало ли меньше больных на Одесчине?

Коронавирус 15 ноября: стало ли меньше больных на Одесчине?

По состоянию на утро понедельника, 15 ноября 2021 года, в Одесской области, как и в Украине в целом отмечено меньше случаев заражения коронавирусом, чем сутками ранее.

Коронавирус в Одесской области 15 ноября

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По информации Министерства охраны здоровья Украины, за сутки в Одесской области выявили 901 новый случай COVID-19 против 979 днем ранее. Общее число зараженных в регионе – 217 152.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 76 человек против 3 сутками ранее. Всего с начала пандемии в области умерли 4 675 больных.

Выздоровели 982 человека ( днем ранее – 821). Всего, по официальным данным, таковых в Одесской области 162 844 человека.

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Коронавирус в Украине 15 ноября

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине отмечено 10 802 новых подтвержденных случаев коронавируса против 14 490 днем ранее.

Общее число больных в Украине выросло до 3 228 441.

За сутки умерли 442 больных (всего с начала пандемии – 77 147). Выздоровели 11 219 человек (всего 2 262 459).

Напомним, на утро воскресенья, 14 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 979 зараженных коронавирусом, трое больных умерли.

Также отметим, что самый эффективный способ избежать заболевания и уменьшить последствия пандемии COVID-19 на сегодняшний день – это вакцинация.

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Как сообщала “Одесская жизнь”, в Одессе открыли пункт массовой вакцинации от COVID-19 в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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