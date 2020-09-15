Коронавирус 15 сентября: в Одесской области новый антирекорд за сутки

С начала эпидемии в Украине выявили 159 702 случаев коронавируса.

В Одесской области за сутки выявили 302 новых больных. Это антирекорд за весь период пандемии. Сутками ранее было 100 новых больных. За прошедшие сутки от коронавируса 3 человека умерли и 63 – вылечились. Всего в регионе болеют 7 587 человек.

Напомним, в Украине обновили карантинное зонирование.