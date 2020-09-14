Новости Одессы и Одесской области

Новое карантинное зонирование: в какую зону попала Одесса

Новое карантинное зонирование: в какую зону попала Одесса

В Украине с понедельника, 14 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование в связи с коронавирусом. 

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В самой жесткой, “красной” зоне остались города Беляевка и Измаил, а также Болградский район Одесской области.

В оранжевой зоне – Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Тарутинский и Овидиопольский районы.

В желтой зоне – города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, а также Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Саратский районы Одесской области.

Решение о новом зонировании приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С правилами для той или иной цветной зоны можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке коронавируса в Одессе после Дня города.

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