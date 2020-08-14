Коронавирус 15 августа: в Одесской области насчитали более 150 новых случаев за сутки

В Одесской области за сутки зарегистрировали 160 новых случае заболевания. При этом за сутки в регионе от коронавируса никто не умер и не выздоровел. На данный момент болеет 3151 житель Одесской области.

Напомним, с 17 августа Одесса будет в “желтой” карантинной зоне.