Коронавирус 14 ноября: в Одесской области «ковид» забрал 6 жизней за сутки

По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в Украине выявили 12 524 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что стало очередным антирекордом.

Согласно результатам мониторинга СНБО Украины, по числу зараженных по-прежнему лидируют город Киев, а также Харьковская, Львовская и Одесская области.

В Одесской области за сутки зарегистрировали 758 новых случаев COVID-19. Общее число больных в регионе выросло до 32 090. За сутки умерли 6 человек (всего 460), выздоровели 7842 больных (плюс 65 за прошедшие сутки), болеют 23 788 человек.

По данным на утро пятницы 13 ноября, в Одесской области подтвердили 628 случаев заболевания коронавирусом. В Украине выявили человек. 11 787 новых случаев COVID-19.