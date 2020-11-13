Коронавирус 13 ноября: в Одесской области более 600 новых случаев

В Украине за минувшие сутки, по данным на утро пятницы, 13 ноября, подтвердили 11 787 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Что касается Одесской области, то за сутки в регионе подтвердили 628 случаев заболевания коронавирусом. За сутки никто не умер и не выздоровел. Всего в области коронавирусом болеют 23 206 человек.