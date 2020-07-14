Коронавирус 14 июля: появились новые данные по Одесской области

По состоянию на вторник, 14 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 54 771 случай заболевания COVID-19.

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 638 новых случаев заболевания. 14 человек умерли и 651 — выздоровел.

За весь период эпидемии в Украине 27 154 пациентов выздоровели, 1 412 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировали 50 новых случаев заболевания. Никто не умер и 42 человека выздоровели. На данный момент болеют 1 198 жителей Одесской области.

Напомним, в Одессе снова ужесточили карантин.