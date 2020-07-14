Новости Одессы и Одесской области

В Одесі посилять карантинні заходи: що зміниться?

В Одесі посилять карантинні заходи: що зміниться?

Вчора, 13 липня, відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). На засіданні розглянуто питання продовження контролю за карантинними заходами.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Відтепер суб’єктам господарювання всіх форм власності необхідно забезпечити виконання і дотримання приписів підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392 про заборону роботи в період з 23:00 до 07:00 розважальних закладів (нічних клубів), а також при наданні послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т. ін.), закладів культури (крім кінотеатрів та послуг громадського харчування з адресної доставки і замовлень на винос).

У рамках своїх повноважень Комісія рекомендувала Головному управлінню Національної поліції України в Одеській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області, управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху, районним адміністраціям Одеської міської ради забезпечити роз’яснювальну роботу і контроль виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 392 (пп. 16 п. 3).

Також необхідно посилити контроль над дотриманням карантинних заходів у торгово-розважальних центрах і на території узбережжя міста.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить