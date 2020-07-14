В Одесі посилять карантинні заходи: що зміниться?

Вчора, 13 липня, відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). На засіданні розглянуто питання продовження контролю за карантинними заходами.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Відтепер суб’єктам господарювання всіх форм власності необхідно забезпечити виконання і дотримання приписів підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392 про заборону роботи в період з 23:00 до 07:00 розважальних закладів (нічних клубів), а також при наданні послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т. ін.), закладів культури (крім кінотеатрів та послуг громадського харчування з адресної доставки і замовлень на винос).

У рамках своїх повноважень Комісія рекомендувала Головному управлінню Національної поліції України в Одеській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області, управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху, районним адміністраціям Одеської міської ради забезпечити роз’яснювальну роботу і контроль виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 392 (пп. 16 п. 3).

Також необхідно посилити контроль над дотриманням карантинних заходів у торгово-розважальних центрах і на території узбережжя міста.