Коронавирус 13 июня: сколько людей заболели и выздоровели в Одесской области

По состоянию на субботу, 13 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 30506 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ, за последние сутки выявили 753 новых случая заболевания. Вылечились 409 человек. Зарегистрировали 10 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 13976 пациентов выздоровели, 880 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировано 16 новых случаев заболевания. Выздоровел 1 человек и никто не умер.
Напомним, в двух сёлах Болградского района появились карантинные контрольно-пропускные пункты из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.