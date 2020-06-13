Коронавирус 13 июня: сколько людей заболели и выздоровели в Одесской области

По состоянию на вечер 12 июня в Украине подтверждено 29 753 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 870 летальных, а выздоровевших – 13 567. В Одесской области подтвердили 1 065 случаев заражения.

Вспышку коронавируса зафиксировали в селе Першотравневе Измаильского района. Диагноз уже подтвердился у 4-х прихожан одной из церквей. Проверяют еще 10 человек, в том числе и священника, пишет «БессарабияINFORM». По данным издания, троих заболевших забрали в больницу, еще один человек — лечится дома. Также сообщается, что село могут закрыть на карантин уже сегодня, 12 июня. Напомним,

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