Коронавирус 11 июня: сколько людей заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 11 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 29 070 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ, за последние сутки выявили 689 новых случаев заболевания. Вылечились 372 человека. Зарегистрировали 21 летальный случай.

За весь период эпидемии в Украине 13 141 пациент выздоровел, 854 человека умерли.

В Одессе и области к 11 июня с начала эпидемии зарегистрировали 1045 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки в области зарегистрировано 17 новых случаев заболевания. Выздоровели 3 человека и никто не умер.

Напомним, в двух сёлах Болградского района появились карантинные контрольно-пропускные пункты из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

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