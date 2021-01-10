Коронавирус 10 января: в Одесской области 446 новых случаев

Коронавирус 8 января: на Одесчине плюс 274 новых случая COVID-19 По состоянию на утро пятницы, 8 января 2021 года, в Украине выявили 5 676 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных COVID-19 в стране выросло до 1 105 169, информирует система мониторинга СНБО. За сутки выздоровели 5 131 человек, умерли 83 украинца. ПОДРОБНЕЕ