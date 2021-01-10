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Коронавирус 10 января: в Одесской области 446 новых случаев

Коронавирус 10 января: в Одесской области 446 новых случаев

В Украине небольшой рост новых случаев коронавируса.  За прошедшие сутки, по данным на утро воскресенья, 10 января,  коронавирус подтвердили у 5011 человек. 

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За это время госпитализировали 2100 человек, умерли 99 пациентов, 5292 – выздоровели.

В Одесской области подтвердили 446 новых случаев коронавируса.

По данным системы мониторинга СНБО Украины в Одесской области от коронавируса за сутки умерли 9 человек, выздоровели – 336.

Всего коронавирусом в регионе болеют 22 552 человека.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины назвали причину снижения количества зафиксированных случаев коронавируса.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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