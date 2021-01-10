Коронавирус 10 января: в Одесской области 446 новых случаев

В Украине небольшой рост новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки, по данным на утро воскресенья, 10 января, коронавирус подтвердили у 5011 человек.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За это время госпитализировали 2100 человек, умерли 99 пациентов, 5292 – выздоровели.
В Одесской области подтвердили 446 новых случаев коронавируса.
По данным системы мониторинга СНБО Украины в Одесской области от коронавируса за сутки умерли 9 человек, выздоровели – 336.
Всего коронавирусом в регионе болеют 22 552 человека.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины назвали причину снижения количества зафиксированных случаев коронавируса.