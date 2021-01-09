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В Украине снижается число заболевших COVID-19: в МОЗ объяснили, почему

В Украине снижается число заболевших COVID-19: в МОЗ объяснили, почему

Все меньше украинцев обращаются в медучреждения для проведения тестирования на коронавирус. Потому и количество инфицированных, по данным официальной статистики, уменьшается.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию «Настоящее время».

По словам главы МОЗ, лабораторные центры в некоторых областях работают только на 25-30% своей мощности.

– У нас количество людей, которые обращаются, в том числе, за тестированием, достаточно серьезно уменьшилось. При этом в некоторых регионах мы фиксируем случаи, когда люди не обращаются к врачу, находятся дома, обращаются только на пятый-седьмой день, если их состояние становится более тяжелым, – отметил министр.

И попросил украинцев при малейших симптомах любого респираторного заболевания сразу же отправляться в медучреждения для тестирования на COVID-19.

– У нас есть все возможности делать большое количество тестов, в том числе и так называемые экспресс-тесты на антиген, которые за 15 минут показывают результат, – заверил Максим Степанов.

Читайте также: Одесская лаборатория стала делать платные ПЦР-тесты 

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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