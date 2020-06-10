Коронавирус 10 июня: сколько людей заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 10 июня, в Украине с начала пандемии нового коронавируса подтверждены 28 381 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ, за последние сутки выявили 525 новых случаев заболевания. Вылечились 357 человек. Зарегистрировали 23 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 12 769 пациента выздоровели, 833 человек умерли.

В Одессе и области к 10 июня с начала эпидемии зарегистрировали 1028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 18 новых случаев заболевания. Выздоровело 42 человека и никто не умер.

Напомним, в двух сёлах Болградского района устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.