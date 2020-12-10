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Коронавирус 10 декабря: в Одесской области более 700 новых случаев

Коронавирус 10 декабря: в Одесской области более 700 новых случаев

В Украине за прошедшие сутки, по данным на утро четверга, 10 декабряЮ  подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 13 903 пациента.

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Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Одесской области – 717 новых случаев заражения коронавирусом. Наблюдается небольшой спад по суточным показателям заболеваемости.  И это на фоне того, что в Одессе закончились бесплатные тесты на коронавирус.

Всего в регионе от коронавируса лечатся 38 519 человек.

Напомним, что коронавирусом заболел мэр Одессы Геннадий Труханов.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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