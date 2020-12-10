Коронавирус 10 декабря: в Одесской области более 700 новых случаев

В Украине за прошедшие сутки, по данным на утро четверга, 10 декабряЮ подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 13 903 пациента.

Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Одесской области – 717 новых случаев заражения коронавирусом. Наблюдается небольшой спад по суточным показателям заболеваемости. И это на фоне того, что в Одессе закончились бесплатные тесты на коронавирус.

Всего в регионе от коронавируса лечатся 38 519 человек.

Напомним, что коронавирусом заболел мэр Одессы Геннадий Труханов.