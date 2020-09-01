Коронавирус 1 сентября: в Одесской области насчитали более 200 заболевших за сутки

По состоянию на 1 сентября в Украине за сутки выявили 2088 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Такие данные стали известны из мониторинга СНБО.

С начала эпидемии в Украине выявили 123 303 случаев коронавируса. По состоянию на 1 сентября, выздоровели 57 114 человек и 2605 человек умерли.

В Одесской области за сутки выявили 211 заболевших. 6 человек умерли и никто не выздоровел. Всего в регионе болеют 5 599 человек.