Коронавирус 1 января: в Одесской области более 500 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро пятницы, 1 января 2021 года, в Украине выявили 9 432 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Выздоровели 10 016 человек, умерли 147 больных, информирует система мониторинга СНБО.

На первом месте по числу зараженных город Киев, а среди областей по-прежнему лидируют Одесская, Харьковская и Львовская области.

В Одесской области за сутки выявили 544 новых случая COVID-19. Всего на сегодня в регионе 71 669 зараженных. Умерли 7 больных. При этом 302 пациента выздоровели.

Ранее мы сообщали, что на утро 31 декабря 2020 года в Одесской области коронавирус подтвердили у 533 человек. В Украине выявили 9699 случаев коронавируса.

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