Коронавирус 1 июля: появились новые данные по Одесской области

По состоянию на среду, 1 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 44 998 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздарва, за последние сутки в Украине выявили 664 новых случаев заболевания. 14 человек умерли и 433 — выздоровели.

За весь период эпидемии в Украине 19 115 пациентов выздоровели, 1159 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировали 14 новых случаев заболевания. За сутки 1 пациент выздоровел и 1 человек – умер.

Ранее сообщалось, что карантин в Одессе могут еще более ужесточить.