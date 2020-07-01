Новости Одессы и Одесской области

Карантин в Одессе могут ужесточить — министр здравоохранения

Карантин в Одессе могут ужесточить — министр здравоохранения

Кабинет министров Украины не исключает введение дополнительных карантинных ограничений на курортах. В том числе и в Одессе.

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Это необходимо, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса в стране, заявил в эфире 1+1 министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы не исключаем, что можем вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус», – заявил Степанов.

Ранее он говорил о возможной вспышке коронавируса из-за наплыва туристов в Одессу на минувших «длинных» выходных.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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