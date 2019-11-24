Контрабанда нефтепродуктов и загрязнение моря: что известно о танкере “Делфи”

Существует так называемая “челночная” схема контрабанды, когда судно не заходит в порты, чтобы избежать декларирования грузов, а курсирует между ними. Такое судно нелегально разгружают прямо в открытом море.

Как сообщает издание “Таймер” со ссылкой на источники в правоохранительных органах, для такого нелегального ввоза нефтепродуктов в Украину мог использоваться танкер “Делфи”. Ведь для таких операций обычно выбирают старые, изношенные суда.

По данным “Думской”, построили танкер в ноябре 1974 года в Болгарии.

Длина судна – 59 метров, ширина – 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Как сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов, владелец судна «Фактор групп лимитед” зарегистрирован в Харькове, и сейчас оно принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы.

За многие годы эксплуатации судно сменило несколько названий, флагов и владельцев. Сначала танкер принадлежал советскому Черноморскому морскому пароходству. После распада СССР под украинским флагом его передали на баланс Ильичевского морпорта. После приватизации судно принадлежало «Одесской танкерной компании». Затем он ходил под грузинским, молдавским флагом, принадлежал британской фирме Atenia Holding Ltd.

Источники «Думской» полагают, что такие частые смены владельца, длительное пребывание в открытом море, минимальный состав экипажа, отказ капитана эвакуироваться, а также замалчивание того, что на борту есть нефтепродукты, могут свидетельствовать о незаконной деятельности судна.

Примечательно, что в 2017 году после захода танкера “Делфи” в порт Белгорода-Днестровского в акватории обнаружили пятна нефтепродуктов. В связи с этим даже было открыто уголовное производство.

А в феврале 2018 года “Делфи” попал в аварию у берегов Румынии. Тогда в моторном отсеке судна открылась течь, и его отбуксировали в Констанцу другие суда.

Напомним, 22 ноября у пляжа “Дельфин” в Одессе потерпел крушение танкер “Делфи”. Троих членов экипажа спасли и госпитализировали. На месте крушения зафиксировано, что концентрация нефтепродуктов в воде у пляжа в 157 раз выше нормы.

Фото: Вячеслав Грубый

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