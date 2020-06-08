Болотистая местность, Куяльник и Хаджибйская дамба: безопасно ли осваивать поля орошения в Одессе?

Проекты комплексного освоения полей орошения властями Одессы рассматривались неоднократно. Но остались они в основном на бумаге — инвесторы вкладываться в болотистую местность не торопились. Сегодня, когда городу катастрофически не хватает территории, вопрос освоения сотен гектаров пустующей земли — да еще недалеко от центра, — стал актуален вновь. Насколько проект зоны приоритетного развития безопасен с точки зрения экологии, выясняла «Одесская жизнь».

Опасное соседство и наступающее море

Иностранные фирмы в фильтрационные поля и раньше вкладываться не торопились. Требовали доказательств, что территория эта не будет затоплена. По словам проректора по научной работе Одесского экологического университета Юрия Тучковенко, экологи такой гарантии дать не могут.

Во-первых, в опасной близости к полям орошения находится Хаджибейская дамба, которую никак нельзя назвать защитным гидротехническим сооружением, убеждены специалисты. Дамба удерживает уровень воды в лимане на отметке всего на метр выше, чем отметка самих территорий полей фильтрации. И ее прорыв приведет к полному затоплению этих земель.

Во-вторых, уровень суши на полях орошения совсем немного выше уровня моря. В межсезонье грунтовые воды выходят здесь на поверхность. К тому же ученые прогнозируют, что в связи с изменением климата к концу столетия уровень моря повысится, как минимум, на 50 см. В перспективе — Куяльник соединится с морем, и поля орошения будут затоплены. Поэтому строительство там рискованно, считает Юрий Тучковенко.

Поля орошения — территория крайне проблемная. Грунты здесь слабые, «гуляющие» — конгломерат ила, ракушечника, соли и песка. Многие десятки лет сюда сбрасывали канализационные сливы со всего города. Рядом — многочисленные нефтехранилища, железная дорога, нефтеперерабатывающий, лакокрасочный заводы.

Токсичный грунт и недешевая рекультивация

За много лет в песчаном грунте полей орошения накопилось огромное количество биологических и химических токсинов, здоровой экологии, мягко говоря, не способствующих. И с этой проблемой при освоении фильтрационных полей предпринимателям придется столкнуться.

На сегодняшний день детальные исследования здешних грунтов не проводились. Но есть результаты исследований СЭС участка земли в районе Хаджибейской дороги, сделанных в прошлом году. Радиационной загрязненности здесь, к счастью, не нашли. Зато налицо превышение норм содержания тяжелых металлов — цинка и никеля.

Вместе с тем на полях орошения сегодня добывается песок. Использование стройматериалов на его основе, считают специалисты, может привести к вторичному загрязнению почв. А, по мнению экоактивиста Владислава Балинского, применение при строительстве этого песка в качестве подкладки под плитку — послужить причиной целого ряда тяжелых заболеваний у населения. Жилищного строительства на фильтрационных полях, правда, не предполагается. Но о безопасности сотрудников будущих предприятий тоже необходимо подумать. Маловероятно, что песок для строительных работ сюда будут завозить из экологически чистых карьеров.

— При любом строительстве на полях орошения обязательно должны соблюдаться нормы рекультивации грунтов в той части, куда поступали сточные воды, — убежден Юрий Тучковенко.

— Необходимо снять достаточно большой верхний слой грунта, — поддерживает мнение ученого лидер общественной организации «Сохраним Одессу сами» Юрий Никитин. — И ни в коем случае не использовать его для строек.

Вот только куда этот верхний слой вывозить? На соседние поля? Или просто перекопать грунт, чтобы и нижний слой ракушняка пропитался отходами НПЗ и лакокраски? Ведь если некоторые участки полей орошения нуждаются в незначительной рекультивации, то реабилитация сильно загрязненных территорий может потребовать более 10 лет. Так что обойдется это недешево. Если, конечно, экологические нормы соблюдать.

Может, проще и дешевле не вкладываться в строительство новой промзоны, а восстановить заброшенные СРЗ, «Большевик», «Центролит»?.. Промышленных предприятий, требующих реабилитации, и в самой Одессе немало.

Напомним, мы писали о том, кто «окучит» поля орошения и какие предложения были у инвесторов.

Фото: Одесский курьер

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