Кінцева зупинка “очеретяного” трамваю може стати туристичною перлиною Одеси

Депресивна, заросла очеретом, кінцева 20-го трамвая серед полів зрошення може стати новою визначною пам’яткою Одеси. Архітектори пропонують розмістити там скульптури та облаштувати ставок із зоною відпочинку та альтанкою.

Як планують змінити зупинку

За задумом авторів проектної групи «Метрика» Олександра Овсянкіна, Степана Носаля і В’ячеслава Басюла, територія зупинки після реновації, що нині заросла бур’яном, може стати своєрідним в’їзним знаком з боку Об’їзної дороги і оживити всю прилеглу територію. А ще – привабить туристів та екскурсантів.

“Це дуже мальовниче місце, в якому розпочинався доімперський період Одеси. Тут збереглися найбільші козацькі цвинтарі України та залишки унікального поселення — печерного міста. Лінія 20-го трамваю та вся територія Шкодової гори цілком можуть стати туристичною перлиною Одеси, проте зараз тут дуже депресивно і не доглянуто», – каже творчий керівник гурту Олександр Овсянкін.

Насамперед концепція передбачає благоустрій усієї території: біля невеликого ставка з вербами розташується галерея-пам’ятка на честь архітектора Адольфа Мінкуса. Для туристів з’явиться затишна альтанка.

У центрі розворотного трамвайного кільця архітектори пропонують розмістити величезні геопластичні скульптури волів, як данину пам’яті чумакам, один із шляхів яких проходив у цій місцевості.

Після реставрації історичного павільйону зупинки його можуть перетворити на постійну краєзнавчу виставку доросійської історії Одеси.

Коли реалізують ідею

Олександр Овсянкін вважає, що визначні пам’ятки мають знаходитися не тільки в центрі міста, а можуть “розповзатися до периферії, щоб покращувати депресивні території”:

«Моя особиста думка, що 20-й маршрут має бути екскурсійним, а комплекс «Печерних жител Шкодової гори» треба взяти під охорону держави та розвивати як пам’ятку».

На думку авторів, реалізація ідеї не вимагатиме величезних витрат.

«Зараз природно не до цього, спочатку треба перемогти ворога та звільнити нашу країну, — наголошує Олександр Овсянкін. — Але це не означає, що ми не повинні зберігати в Україні все найкраще та думати, як привнести це найкраще до нашого майбутнього. У принципі, це не великі гроші, у мирний час це цілком реально».

Фото – Думська

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