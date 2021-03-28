Концессию паромной переправы в Черноморске будут готовить при участии ЕБРР

Администрация морских портов Украины (АМПУ) отменила в ProZorro закупку услуг советника по подготовке проекта концессии паромной переправы в Черноморске Одесской области.

Технико-экономическое обоснование концессии теперь будут готовить с привлечением и за счет международных финансовых организаций. Такое решение Министерство инфраструктуры приняло по предложению Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает АМПУ.

“Уверен, что участие ЕБРР будет способствовать повышению уровня доверия потенциальных инвесторов к проекту. При этом, участие ЕБРР позволит также сэкономить государственные средства”, – заявил глава АМПУ Александр Голодницкий.

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