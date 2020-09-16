Порт Черноморск в Одесской области могут передать в концессию – Зеленский

Украина рассматривает возможность передачи в концессию портов Черноморск (Одесская область) и Бердянск (Запорожская область), а также приватизацию еще трех портов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе визита в Австрию, пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

“Сейчас мы отрабатываем возможность передачи в концессию портов Черноморск и Бердянск, а также приватизацию трех портов дополнительно”, – сказал Зеленский на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

По всей видимости, президент говорил о планах передачи в концессию первого и контейнерного терминалов порта Черноморск. Кроме того, еще в конце августа Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила тендер на получение консультационных услуг по подготовке проектной документации передачи в концессию железнодорожно-паромного комплекса ГП МТП Черноморск и имущества АМПУ, связанного с этим комплексом.

А под приватизацию могут отдать три морских торговых порта. Белгород-Днестровский и Усть-Дунайск в Одесской области, а также порт Скадовск в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в концессию могут передать морвокзал в Одессе.

Справочно

Концессия — это договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам. Он должен решить вопрос с объектами, которые в силу их стратегической важности приватизировать нельзя, но и содержать их за бюджетный счет слишком накладно. К примеру: дороги, порты, тепловые сети. Их предлагается передавать в концессию, чтобы инвесторы вкладывали деньги в модернизацию, зарабатывали на этом сами и перечисляли часть прибыли в госбюджет.

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