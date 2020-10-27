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Концессия порта Черноморск: когда объявят конкурс?

Концессия порта Черноморск: когда объявят конкурс?

Конкурс по концессии железнодорожно-паромного комплекса и контейнерного терминала морского порта «Черноморск» в Одесской области могут объявить уже в 2021 году. 

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Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба министерства.

Криклий рассказал, что 20 октября завершился этап преквалификации по проекту концессии железнодорожно-паромного комплекса Черноморского морского порта. Потенциальные исполнители составления проекта концессии-  2 компании — «Эрнст&Янг» и Hamburg Port Consulting.

«На следующей неделе мы планируем провести торги и определить победителя, который будет предоставлять консультативные услуги по подготовке ТЭО и конкурсной документации. А во II-м квартале 2021-го рассчитываем объявить сам конкурс», — сказал Криклий.

Также Криклий рассказал, что вместе с этим консультантами Egis International ведутся переговоры с потенциальным частным инвестором по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) концессии в порту Одессы. Также нашли источник финансирования на разработку пре-ТЭО концессии морского порта Измаил. Кроме того, Мининфраструктуры планирует запуск концессионного проекта в Ренийском морпорту и ​​теперь ищут финансирование пре-ТЭО для этих проектов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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