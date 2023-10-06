Одессит, который изображал военкома в фальшивых видео для россТВ, получил срок

В Одессе суд огласил приговор российскому агенту. Он осужден на семь лет тюремного заключения за участие в создании фальшивых видеороликов по заказу российских медиа.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Эти видео представляли собой дезинформацию о мобилизации в Украине. Совместно с соучастником, осужденный провел интервью с фиктивным «военным», который выдавал фальшивую информацию об «ужасах на улицах города».

Согласно информации, предоставленной офисом генерального прокурора Украины, коллаборанты получали указания и ресурсы от своих контролеров в рядах российских спецслужб.

Процесс создания фейковых видео включал в себя съемку видеороликов с манипулированием информацией о мобилизации в Одессе.

В одном из таких видео осужденный, выдавая себя за военкома, распространял ложную информацию о том, что он вынужден «охотиться» на мужчин призывного возраста, чтобы не быть мобилизованным самому.

Суд признал осужденного виновным в сотрудничестве с врагом (статья 111-1 Уголовного кодекса Украины) и вынес приговор, в котором назначил российскому агенту семилетний срок заключения.

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