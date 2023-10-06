Новости Одессы и Одесской области

Одессит, который изображал военкома в фальшивых видео для россТВ, получил срок

Одессит, который изображал военкома в фальшивых видео для россТВ, получил срок

В Одессе суд огласил приговор российскому агенту. Он осужден на семь лет тюремного заключения за участие в создании фальшивых видеороликов по заказу российских медиа.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Эти видео представляли собой дезинформацию о мобилизации в Украине. Совместно с соучастником, осужденный провел интервью с фиктивным «военным», который выдавал фальшивую информацию об «ужасах на улицах города».

Согласно информации, предоставленной офисом генерального прокурора Украины, коллаборанты получали указания и ресурсы от своих контролеров в рядах российских спецслужб.

Процесс создания фейковых видео включал в себя съемку видеороликов с манипулированием информацией о мобилизации в Одессе.

В одном из таких видео осужденный, выдавая себя за военкома, распространял ложную информацию о том, что он вынужден «охотиться» на мужчин призывного возраста, чтобы не быть мобилизованным самому.

Суд признал осужденного виновным в сотрудничестве с врагом (статья 111-1 Уголовного кодекса Украины) и вынес приговор, в котором назначил российскому агенту семилетний срок заключения.

Читайте также:

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить