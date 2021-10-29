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Кого сегодня поздравлять с днём ангела?

Кого сегодня поздравлять с днём ангела?

Сегодня, 29 октября, именины по православному календарю отмечают Георгии.

Происхождение и значение имени Георгий

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Имя Георгий происходит от древнегреческого слова «георгос», что означает «земледелец» В различных странах у имени разные формы: Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер, Иржи, Ежи.

Считается, что носители этого имени надёжные люди, которым можно доверить свои тайны и поручить серьёзную работу. Они ответственные и доброжелательные. При этом Георгии в незнакомом обществе держатся обособленно, а вот с друзьями чувствуют себя уверенней и свободно. Предпочитают веселиться в больших компаниях.

Как правило, семейная жизнь у Георгиев складывается счастливо. Они любят проводить свободное время с детьми и женой.

Когда именины Георгия по православному календарю?

  • 11 января, 21 января, 30 января;
  • 4 февраля, 10 февраля, 17 февраля, 24 февраля, 27 февраля;
  • 6 марта, 17 марта, 18 марта, 23 марта, 24 марта;
  • 5 апреля, 15 апреля, 17 апреля, 18 апреля, 20 апреля, 26 апреля;
  • 2 мая, 6 мая, 10 мая, 26 мая, 29 мая;
  • 1 июня, 8 июня, 18 июня, 19 июня, 27 июня;
  • 4 июля, 9 июля, 10 июля, 16 июля, 17 июля, 23 июля;
  • 2 августа, 3 августа, 13 августа, 31 августа;
  • 6 сентября, 8 сентября, 10 сентября, 21 сентября;
  • 2 октября, 11 октября, 14 октября, 15 октября, 29 октября;
  • 6 ноября, 10 ноября, 20 ноября, 23 ноября, 27 ноября;
  • 9 декабря, 16 декабря, 31 декабря.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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