Кого сегодня поздравлять с днём ангела?

Сегодня, 16 октября, день ангела отмечают Денис, Иван, Павел и Пётр.

У имени Денис древнегреческие корни, в переводе оно означает «принадлежащий, посвящённый Дионису». В античной мифологии Дионис — это бог виноградарства, виноделия, плодородия и вдохновения.

Имя Иван произошло от древнееврейского имени Иоанн и переводится как «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал», «Яхве да будет милостлив», «Благодать Божия».

Имя Пётр в переводе с древнегреческого языка означает «скала, камень». В западной традиции известны его другие формы: Пьер, Питер, Педро, Перг, Пекка.

Имя Павел происходит от латинского слова «паулюс», которое переводится как «малый», «небольшой». Оно стало популярным среди христиан благодаря апостолу Павлу. У имени есть женский аналог — Павла.