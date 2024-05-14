Кого почитают православные 14 мая: пророк Иеремия

Церковный праздник сегодня, 14 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
14 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
14 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память пророка Иеремии.
Кто такой пророк Иеремия
В 15 лет он получил призвание от Бога, но сначала сомневался, ведь был юным и неопытным.
Однако Бог заверил его в своей поддержке, и Иеремия в течение 23 лет пророчествовал, смело обличая грехи народа.
Его пророчества о разрушении Иерусалима и Вавилонском пленении сбылись, а книга пророчеств стала одной из важнейших в Ветхом Завете.
Иеремия — это пример веры, мужества и непоколебимой преданности Богу. Он не боялся говорить правду, даже когда это было опасно, и всегда оставался верным своему призванию.
Народные приметы 14 мая
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: ясная погода, значит такая же будет и во время уборки хлеба;
- муравьи начали суетиться в муравейнике — ждите дождливую погоду в течение всего месяца;
- на восходе солнца на небе нет ни облачка — будет жарко летом;
- пасмурный день указывает на морозную зиму.
Что нельзя делать 14 мая
Сегодня нельзя делать следующее:
- не давать ничего в долг, поскольку в будущем будешь только отдавать;
- не ссориться, ведь счастье может убежать из дома;
- не лениться и не сквернословить.
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