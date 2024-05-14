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Кого почитают православные 14 мая: пророк Иеремия

Кого почитают православные 14 мая: пророк Иеремия

Церковный праздник сегодня, 14 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

14 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

14 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память  пророка Иеремии.

Кто такой пророк Иеремия

В 15 лет он получил призвание от Бога, но сначала сомневался, ведь был юным и неопытным.

Однако Бог заверил его в своей поддержке, и Иеремия в течение 23 лет пророчествовал, смело обличая грехи народа.

Его пророчества о разрушении Иерусалима и Вавилонском пленении сбылись, а книга пророчеств стала одной из важнейших в Ветхом Завете.

Иеремия — это пример веры, мужества и непоколебимой преданности Богу. Он не боялся говорить правду, даже когда это было опасно, и всегда оставался верным своему призванию.

Народные приметы 14 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: ясная погода, значит такая же будет и во время уборки хлеба;
  • муравьи начали суетиться в муравейнике — ждите дождливую погоду в течение всего месяца;
  • на восходе солнца на небе нет ни облачка — будет жарко летом;
  • пасмурный день указывает на морозную зиму.

Что нельзя делать 14 мая

Сегодня нельзя делать следующее:

  • не давать ничего в долг, поскольку в будущем будешь только отдавать;
  • не ссориться, ведь счастье может убежать из дома;
  • не лениться и не сквернословить.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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