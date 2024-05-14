Кого вшанують православні 14 травня: пророк Єремія

Церковне свято сьогодні, 14 травня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
14 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
14 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять пророка Єремії.
Хто такий пророк Єремія
У 15 років він отримав покликання від Бога, але спочатку сумнівався, адже був юним і недосвідченим.
Однак Бог запевнив його у своїй підтримці, і Єремія протягом 23 років пророкував, сміливо викриваючи гріхи народу.
Його пророцтва про зруйнування Єрусалиму та Вавилонський полон збулися, а книга пророцтв стала однією з найважливіших у Старому Завіті.
Єремія – це приклад віри, мужності та непохитної відданості Богові. Він не боявся говорити правду, навіть коли це було небезпечно, і завжди залишався вірним своєму покликанню.
Народні прикмети 14 травня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: ясна погода, значить така ж буде і під час прибирання хліба;
- мурахи почали метушитися в мурашнику — чекайте на дощову погоду протягом всього місяця;
- на сході сонця на небі немає ані хмаринки — буде спекотно влітку;
- похмурий день вказує на морозну зиму.
Що не можна робити 14 травня
Сьогодні не можна робити таке:
- не давати нічого в борг, оскільки в майбутньому будеш тільки віддавати;
- не сваритися, адже щастя може втікти з дому;
- не лінитися і не лихословити.
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