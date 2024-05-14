Кого вшанують православні 14 травня: пророк Єремія

14 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

14 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять пророка Єремії.

Хто такий пророк Єремія

У 15 років він отримав покликання від Бога, але спочатку сумнівався, адже був юним і недосвідченим.

Однак Бог запевнив його у своїй підтримці, і Єремія протягом 23 років пророкував, сміливо викриваючи гріхи народу.

Його пророцтва про зруйнування Єрусалиму та Вавилонський полон збулися, а книга пророцтв стала однією з найважливіших у Старому Завіті.

Єремія – це приклад віри, мужності та непохитної відданості Богові. Він не боявся говорити правду, навіть коли це було небезпечно, і завжди залишався вірним своєму покликанню.

Народні прикмети 14 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: ясна погода, значить така ж буде і під час прибирання хліба;

мурахи почали метушитися в мурашнику — чекайте на дощову погоду протягом всього місяця;

на сході сонця на небі немає ані хмаринки — буде спекотно влітку;

похмурий день вказує на морозну зиму.

Що не можна робити 14 травня

Сьогодні не можна робити таке:

не давати нічого в борг, оскільки в майбутньому будеш тільки віддавати;

не сваритися, адже щастя може втікти з дому;

не лінитися і не лихословити.

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