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Когда в Одессе будут святить пасхи с учетом комендантского часа 

Когда в Одессе будут святить пасхи с учетом комендантского часа 

16 апреля в 2023 году правосланые верующие празднуют Воскресение Христово. Комендантский час в Одессе и области в пасхальную ночь отменять не будут. Поэтому святить пасхи можно будет за день до пасхи, 15 апреля, и на протяжении всего праздничного дня 16 апреля.  

Об этом сообщили в Одесской епархии Православной церкви Украины.

Там рассказали, что в связи с комендантским часом и рекомендациями правоохранительных органов региона, во всех православных храмах города и области Пасхальные богослужения будут проходить в сам день праздника, 16 апреля, с 6:00.

Освятить свои корзины можно во всех православных храмах города и области в субботу 15 апреля с 10:00 до 20:00 и 16 апреля с 8:00 до 19:00.

сообщение епархии

Сообщение Одесской епархии о том, как будут святить пасхи в 2023 году.

Напомним, что комендантский час в Одесской рбласти действует с двенадцати ночи, до пяти утра (с 0:00 до 05:00). В это время запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала и показывала, во сколько обойдутся одесситам куличи, паски и крашенки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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