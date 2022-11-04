Когда подешевеют яйца?

Чтобы снизить цены на яйца в Украине, поголовье кур планируется увеличить на 35-40%. Об этом заявил замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий.

По его словам, новое поголовье кур планируют «посадить» до конца года. С момента посадки до начала полноценного сноса яиц должно пройти 150 дней (пять месяцев). Тогда же следует ожидать снижения цен до экономически обоснованных.

Кроме того, Министерство аграрной политики и продовольствия заключило меморандум с ассоциацией «Союз птицеводов Украины». Документ направлен на то, чтобы стабилизировать цены на куриные яйца и не допустить превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети.

Напомним, с начала сентября цена на яйца выросла с 30 гривен за десяток в среднем по Украине до 62 гривен, по состоянию на конец октября.

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