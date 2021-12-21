Когда откроют движение по Осипова: пробки и странные решения чиновников

Основные работы на улице Осипова должны были закончится еще 13 декабря. Там меняют трубы водопровода. Но конца ремонту пока не видно. Из-за этого в центре Одессы сильно увеличились пробки.

Начала городские власти обещали провести ремонт очень оперативно. Собирались работать даже по ночам. Но потом зарядили дожди, подрядчик жаловался, что не может использовать из-за этого технику и все приходится делать вручную.

Когда откроют проезд по Осипова

Но и сейчас, когда погода наладилась, работы по замене труб все равно проходят довольно вяло.

Хотя вчера, 20 декабря во время аппаратного совещания в Одесском горсовете была названа новая цифра срока сдачи – 22 декабря.

И, как написал у себя в Фэйсбук депутат горсовета Петр Обухов, «Сегодня работы немного оживились. Надеюсь, что к Новому году улицу все же откроют, и с пробками в городе станет полегче».

Раскопки на Люстдорфской дороге мешают движению

Тут стоит вспомнить еще один инфраструктурный долгострой в Одессе – укладку новой кабельной линии на Люстдорфской дороге.

Ее начали делать в начале сентября, а закончить планировали 18 декабря.

Но сегодня 20 декабря, а на проезжей части вместо асфальта – разрытые бассейны, брошенные трубы и никого из ремонтников,

— отметил Петр Обухов.

Что особенно плохо, из-за всех этих раскопок в городе каждый день образуются пробки. А городские чиновники вместо того, чтобы поторопить эти ремонты, упрощают себе задачу, отменяя пешеходный центр, например. И оправдывают свои действия борьбой с пробками.

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