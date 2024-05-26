Когда и как будут отключать свет в Одессе в понедельник 27 мая

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

По информации компании-регулятора, завтра лимиты на потребление электроэнергии бытовых и промышленых потребителей будут действовать во всех регионах страны с 6:00 до 24:00 часов.

В случае превышения лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений.

При этом ограничивать энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не планируется.

Как сообщалось, на воскресенье, 26 мая 2024 года, НЭК «Укрэнерго» отменил лимиты потребления электроэнергии, соответственно, графики стабилизационных отключений сегодня не применялись.