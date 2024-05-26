Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: действуют ли лимиты 26 мая

Отключения света в Одессе: действуют ли лимиты 26 мая

На сегодняшний день, воскресенье, 26 мая 2024 года, НЭК «Укрэнерго» отменил лимиты потребления электроэнергии для Одесской области. Соответственно, графики стабилизационных отключений сегодня применяться не будут.

В то же время, как напоминают в компании ДТЭК «Одесские электросети», ситуация в энергосистеме страны остается чрезвычайно сложной, и поэтому энергетики призывают украинцец использовать электроэнергию бережнол и экономно.

Актуальную информацию об отключениях света одесситы могут узнать в чат-боте ДТЭК Одесские электросети Viber и Telegram, на странице Facebook, а также на сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Читайте также: Будут ли отключать свет после повышения тарифов — что ждет потребителей.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua