Отключения света в Одессе: действуют ли лимиты 26 мая

В то же время, как напоминают в компании ДТЭК «Одесские электросети», ситуация в энергосистеме страны остается чрезвычайно сложной, и поэтому энергетики призывают украинцец использовать электроэнергию бережнол и экономно.

Актуальную информацию об отключениях света одесситы могут узнать в чат-боте ДТЭК Одесские электросети Viber и Telegram, на странице Facebook, а также на сайте ДТЭК «Одесские электросети».

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