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Коли та як відключатимуть світло в Одесі у понеділок 27 травня

Коли та як відключатимуть світло в Одесі у понеділок 27 травня

Завтра, у понеділок, 27 травня 2024 року, на Одещині, як і по всій Україні, продовжаться стабілізаційні відключення електропостачання, введені через дефіцит електроенергії внаслідок атак російських агресорів на енергооб’єкти у березні цього року.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

За інформацією компанії-регулятора, завтра ліміти на споживання електроенергії побутових та промислових споживачів діятимуть у всіх регіонах країни з 6:00 до 24:00 години.

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У разі перевищення лімітів обленерго можуть використати графіки погодинних відключень.

При цьому обмежувати енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не планується.

Як повідомлялося, на неділю, 26 травня 2024 року, НЕК «Укренерго» скасував ліміти споживання електроенергії, відповідно, графіки стабілізаційних відключень сьогодні не застосовувалися.

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