В Еврейской больнице открыли современную реанимацию

В обновленном реанимационном отделении городской клинической больницы №1, более известной, как Еврейская больница, отныне могут находиться сразу 15 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В отделении оборудованы просторные и удобные палаты, оснащенные функциональными кроватями и прикроватными тумбочками. Регулирование кроватей позволяет обеспечить максимальное удобство при пребывании пациента, его перемещение с кровати на каталку и проведение различных медицинских манипуляций, отмечают в горсовете.

Для отделки помещений использовались материалы, которые хорошо моются и позволяют обеспечить соблюдение европейских стандартов санитарии и гигиены для реанимационных и хирургических отделений.

Раньше такие отделочные материалы использовались во время капремонта отделения гинекологии в больнице №11. Также специалисты оборудовали отделения системой кондиционирования помещений, которой ранее не было в здании. А двери в палатах и санузлах установлены с учетом потребностей пациентов с инвалидностью.

Кроме того, за средства городского бюджета Одессы для Еврейской больницы проведена масштабная закупка нового медицинского оборудования.

Сейчас продолжается ремонт главного хирургического корпуса Еврейской больницы. Близятся к завершению работы по реставрации фасада и кровли здания, ведется ремонт в отделениях гинекологии и нейрохирургии.

Городская клиническая больница №1 (Еврейская больница) — одно из старейших медицинских учреждений Одессы, памятник градостроительства и архитектуры местного значения.

Вначале это была лечебница на шесть коек, основанная в XIX веке на средства еврейской общины Одессы.

Сегодня больница представляет собой современный многопрофильный комплекс, выполняющий функции больницы интенсивного лечения и больницы скорой помощи. Ежегодно в стационаре Еврейской больницы проходят лечение 17-18 тысяч пациентов, амбулаторно получают помощь до 35-ти тысяч человек в год.

Фото: Одесский горсовет

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