Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появилась еще одна больница с современным приемным отделением: тут все по-новому

В Одессе появилась еще одна больница с современным приемным отделением: тут все по-новому

6 сентября начало работать новое приемно-диагностическое отделение в городской клинической больнице №10.

Об этом сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.

Отделение организовали по всем современным международным требованиями к экстренной стационарной медпомощи.

Разработаны оптимальные клинические маршруты ургентных (нуждающихся в немедленной помощи) пациентов и внедрена система разделения потоков пациентов по трем линиям: «красный коридор» — ургентные пациенты, «желтый коридор» — неотложные пациенты, «зеленый коридор» — пациенты, получающие плановую (амбулаторную) медицинскую помощь.

Такая система позволяет упорядочить и ускорить получение медицинской помощи как ургентными пациентами, так и поступающими в плановом порядке больными.

Объем финансирования на капремонт из госбюджета составил 16 млн гривен, еще более 40 млн гривен выделено из городского бюджета Одессы.

Новое приемно-диагностическое отделение оснащено самым современным оборудованием, в том числе закупленным за средства госбюджета компьютерным томографом Hitachi.

Также для больницы приобретены мониторы пациента, рентгенологический аппарат, ультразвуковая система, аппараты ИВЛ. Ожидается дополнительная поставка ангиографа, магнитно-резонансного томографа и эндоскопического оборудования.

Город вместе с Национальной службой здоровья закупили оборудование и инструментарий на сумму свыше 16 млн гривен.

В приемно-диагностическом отделении пациенты круглосуточно будут получать всестороннюю ургентную помощь с задействованием мультидисциплинарных бригад врачей разного профиля. Здесь оборудованы два операционных зала, диагностический блок с томографической, рентгенологической и УЗИ-диагностикой, изолятор для больных с симптомами инфекционных заболеваний, палаты интенсивной терапии. Это позволяет при необходимости начать интенсивную терапию, а также проводить широкий спектр ургентных оперативных вмешательств сразу при поступлении пациента, не затрачивая время на транспортировку.

В приемном отделении обустроены круглосуточная рецепция и колл-центр с возможностью электронной записи. На входе в отделение обустроен крытый подъезд для машин экстренной медицинской помощи.

Открытие современного приемно-диагностического отделения является стартом для дальнейшего преобразования и улучшения работы городской клинической больницы №10. В течение ближайших нескольких месяцев здесь запланировано открыть: травматологический пункт, дневной стационар с химиотерапией, кардиологическое отделение с блоком интенсивной терапии, службу хирургии одного дня, отделение малоинвазивной и эндоскопической хирургии и урологии.

приемное отделение в больнице №10
приемное отделение в больнице №10
приемное отделение в больнице №10
приемное отделение в больнице №10
приемное отделение в больнице №10
приемное отделение в больнице №10
приемное отделение в больнице №10
приемное отделение в больнице №10

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала об открытии нового приемно-диагностического отделения в ГКБ №11.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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