Когда день ангела у Кирилла?

Происхождение и значение имени Кирилл

Кирилл — имя греческого происхождения и переводится как «господин», «владыка», «хозяин».

Считается, что мужчины с таким именем стремятся везде быть первыми. Они самостоятельны, трудолюбивы, коммуникабельны. Эти качества дают им возможность достичь успеха практически в любом направлении. Но порой Кирилл бывает излишне строг и требователен, ему не хватает мягкости и пластичности.

Если в Кирилле с детства воспитать легкое отношение к жизни и к себе, научить смеяться над собой и подшучивать, то он станет душой компании.

Когда день ангела Кирилла по церковному календарю:

31 января;

17 февраля, 27 февраля;

18 марта, 22 марта, 31 марта;

3 апреля, 11 апреля;

11 мая, 17 мая, 24 мая;

3 июня, 22 июня, 30 июня;

22 июля;

15 августа;

19 сентября;

23 октября;

11 ноября, 20 ноября;

15 декабря, 21 декабря.

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