Когда день ангела у Кирилла?

Сегодня, 23 октября, день ангела отмечает Кирилл.
Происхождение и значение имени Кирилл
Кирилл — имя греческого происхождения и переводится как «господин», «владыка», «хозяин».
Считается, что мужчины с таким именем стремятся везде быть первыми. Они самостоятельны, трудолюбивы, коммуникабельны. Эти качества дают им возможность достичь успеха практически в любом направлении. Но порой Кирилл бывает излишне строг и требователен, ему не хватает мягкости и пластичности.
Если в Кирилле с детства воспитать легкое отношение к жизни и к себе, научить смеяться над собой и подшучивать, то он станет душой компании.
Когда день ангела Кирилла по церковному календарю:
- 31 января;
- 17 февраля, 27 февраля;
- 18 марта, 22 марта, 31 марта;
- 3 апреля, 11 апреля;
- 11 мая, 17 мая, 24 мая;
- 3 июня, 22 июня, 30 июня;
- 22 июля;
- 15 августа;
- 19 сентября;
- 23 октября;
- 11 ноября, 20 ноября;
- 15 декабря, 21 декабря.
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