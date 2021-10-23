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Когда день ангела у Кирилла?

Когда день ангела у Кирилла?

Сегодня, 23 октября, день ангела отмечает Кирилл.

Происхождение и значение имени Кирилл

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Кирилл — имя греческого происхождения и переводится как «господин», «владыка», «хозяин».

Считается, что мужчины с таким именем стремятся везде быть первыми. Они самостоятельны, трудолюбивы, коммуникабельны. Эти качества дают им возможность достичь успеха практически в любом направлении. Но порой Кирилл бывает излишне строг и требователен, ему не хватает мягкости и пластичности.

Если в Кирилле с детства воспитать легкое отношение к жизни и к себе, научить смеяться над собой и подшучивать, то он станет душой компании.

Когда день ангела Кирилла по церковному календарю:

  • 31 января;
  • 17 февраля, 27 февраля;
  • 18 марта, 22 марта, 31 марта;
  • 3 апреля, 11 апреля;
  • 11 мая, 17 мая, 24 мая;
  • 3 июня, 22 июня, 30 июня;
  • 22 июля;
  • 15 августа;
  • 19 сентября;
  • 23 октября;
  • 11 ноября, 20 ноября;
  • 15 декабря, 21 декабря.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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