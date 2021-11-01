Когда день ангела Клеопатры?

Происхождением имени Клеопатра

Имя Клеопатра произошло во времена Древней Греции. С латинского языка оно буквально переводится как «славная отцом». Это имя было очень популярным в античной Македонии и распространялось в эллинистических государствах Селевкидов и Птолемеев.

Какой характер имени Клеопатра?

Считается, что носительницы этого имени уравновешенные, спокойные, обладают широким кругозором и аналитическим умом. Клеопатра очень честолюбива и умеет безошибочно оценивать людей с первого взгляда. При этом она самоуверенна и расчетлива. Она способна предугадывать несколько ходов на будущее и редко ошибается в выборе правильного варианта.

Отметим, день ангела Клеопатра по православному календарь отмечается всего один раз в году — 1 ноября.

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