Сегодня, 26 ноября, день ангела отмечает Герман?
Имя Герман: происхождение и характер
Имя Герман произошло от латинского слова «germanus», что означает «единоутробный», «близкий», «родной». Оно было очень популярным среди византийских полководцев, патриархов и святых.
Считается, что Германам свойственна хитрость. Они способны пойти на обман, если это сулит выгоду. Мужчины с таким именем обладают аналитическим складом ума, но им не хватает самоконтроля и умения сосредоточиться, чтобы много добиться. Герман редко делает успешную карьеру, при этом часто выбирает творческие профессии.
Когда день ангела Германа по православному календарю?
- 8 февраля, 23 февраля;
- 2 апреля;
- 25 мая;
- 28 июня;
- 6 июля, 11 июля, 20 июля;
- 9 августа, 12 августа, 21 августа, 25 августа;
- 15 сентября, 24 сентября;
- 8 октября, 10 октября;
- 2 ноября, 4 ноября, 12 ноября, 19 ноября, 26 ноября;
- 26 декабря.
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