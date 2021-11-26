Имя Герман: происхождение и характер

Имя Герман произошло от латинского слова «germanus», что означает «единоутробный», «близкий», «родной». Оно было очень популярным среди византийских полководцев, патриархов и святых.

Считается, что Германам свойственна хитрость. Они способны пойти на обман, если это сулит выгоду. Мужчины с таким именем обладают аналитическим складом ума, но им не хватает самоконтроля и умения сосредоточиться, чтобы много добиться. Герман редко делает успешную карьеру, при этом часто выбирает творческие профессии.

Когда день ангела Германа по православному календарю?

8 февраля, 23 февраля;

2 апреля;

25 мая;

28 июня;

6 июля, 11 июля, 20 июля;

9 августа, 12 августа, 21 августа, 25 августа;

15 сентября, 24 сентября;

8 октября, 10 октября;

2 ноября, 4 ноября, 12 ноября, 19 ноября, 26 ноября;

26 декабря.

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