Новости Одессы и Одесской области

Когда день ангела Германа?

Когда день ангела Германа?

Сегодня, 26 ноября, день ангела отмечает Герман?

Имя Герман: происхождение и характер

Подписаться

Имя Герман произошло от латинского слова «germanus», что означает «единоутробный», «близкий», «родной». Оно было очень популярным среди византийских полководцев, патриархов и святых.

Считается, что Германам свойственна хитрость. Они способны пойти на обман, если это сулит выгоду. Мужчины с таким именем обладают аналитическим складом ума, но им не хватает самоконтроля и умения сосредоточиться, чтобы много добиться. Герман редко делает успешную карьеру, при этом часто выбирает творческие профессии.

Когда день ангела Германа по православному календарю?

  • 8 февраля, 23 февраля;
  • 2 апреля;
  • 25 мая;
  • 28 июня;
  • 6 июля, 11 июля, 20 июля;
  • 9 августа, 12 августа, 21 августа, 25 августа;
  • 15 сентября, 24 сентября;
  • 8 октября, 10 октября;
  • 2 ноября, 4 ноября, 12 ноября, 19 ноября, 26 ноября;
  • 26 декабря.

Также читайте: Когда именины Юлиана?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить