Когда день ангела Дмитрия?

Сегодня, 28 ноября, день ангела по православному календарю у Дмитрия.

Имя Дмитрий: происхождение и характер

Популярное имя Дмитрий означает в переводе с древнегреческого «посвящённый богине Деметре».

Считается, что носители этого имени очень любят комфорт и красивых женщин. Они стараются получать от жизни максимум удовольствия. Как правило, ни в чем себя не ограничивают. Дмитрий легко увлекается женщинами, не испытывая при этом никаких угрызений совести в отношении прежних симпатий. Часто повторно женится, но к детям от предыдущих браков относится с любовью и продолжает заботиться о них всю свою жизнь.

Дмитрий не против выпить, но от большого количества алкоголя воздерживается. Самым большим авторитетом в жизни для него является мать.

По православному календарю именины у Дмитриев по таким датам:

31 января;

7 февраля, 9 февраля, 11 февраля, 16 февраля, 24 февраля;

1 апреля, 26 апреля;

28 мая;

1 июня, 5 июня, 10 июня, 15 июня, 16 июня;

3 июля, 21июля;

22 августа; 22 августа;

24 сентября;

4 октября, 7 октября, 15 октября;

8 ноября; 10 ноября, 28 ноября.

Также читайте: Когда именины Юлиана?