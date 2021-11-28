Когда день ангела Дмитрия?

Сегодня, 28 ноября, день ангела по православному календарю у Дмитрия.
Имя Дмитрий: происхождение и характер
Популярное имя Дмитрий означает в переводе с древнегреческого «посвящённый богине Деметре».
Считается, что носители этого имени очень любят комфорт и красивых женщин. Они стараются получать от жизни максимум удовольствия. Как правило, ни в чем себя не ограничивают. Дмитрий легко увлекается женщинами, не испытывая при этом никаких угрызений совести в отношении прежних симпатий. Часто повторно женится, но к детям от предыдущих браков относится с любовью и продолжает заботиться о них всю свою жизнь.
Дмитрий не против выпить, но от большого количества алкоголя воздерживается. Самым большим авторитетом в жизни для него является мать.
По православному календарю именины у Дмитриев по таким датам:
- 31 января;
- 7 февраля, 9 февраля, 11 февраля, 16 февраля, 24 февраля;
- 1 апреля, 26 апреля;
- 28 мая;
- 1 июня, 5 июня, 10 июня, 15 июня, 16 июня;
- 3 июля, 21июля;
- 22 августа; 22 августа;
- 24 сентября;
- 4 октября, 7 октября, 15 октября;
- 8 ноября; 10 ноября, 28 ноября.
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