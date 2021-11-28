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Когда день ангела Дмитрия?

Когда день ангела Дмитрия?

Сегодня, 28 ноября, день ангела по православному календарю у Дмитрия.

Имя Дмитрий: происхождение и характер

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Популярное имя Дмитрий означает в переводе с древнегреческого «посвящённый богине Деметре».

Считается, что носители этого имени очень любят комфорт и красивых женщин. Они стараются получать от жизни максимум удовольствия. Как правило, ни в чем себя не ограничивают. Дмитрий легко увлекается женщинами, не испытывая при этом никаких угрызений совести в отношении прежних симпатий. Часто повторно женится, но к детям от предыдущих браков относится с любовью и продолжает заботиться о них всю свою жизнь.

Дмитрий не против выпить, но от большого количества алкоголя воздерживается. Самым большим авторитетом в жизни для него является мать.

По православному календарю именины у Дмитриев по таким датам:

  • 31 января;
  • 7 февраля, 9 февраля, 11 февраля, 16 февраля, 24 февраля;
  • 1 апреля, 26 апреля;
  • 28 мая;
  • 1 июня, 5 июня, 10 июня, 15 июня, 16 июня;
  • 3 июля, 21июля;
  • 22 августа; 22 августа;
  • 24 сентября;
  • 4 октября, 7 октября, 15 октября;
  • 8 ноября; 10 ноября, 28 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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